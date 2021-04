Siracusa, riparata la buca in viale Teracati causata 5 mesi fa da un forte temporale

Riparata oggi la buca di viale Teracati, aperta cinque mesi fa a causa di un acquazzone, vicino all'incrocio con via Costanza Bruno e via Necropoli Grotticelle.

Il ritardo nell'intervento, spiegano dal Comune, è stato dovuto alla coincidenza del passaggio del servizio di manutenzione stradale dall'Ufficio tecnico al settore Trasporti e diritto alla mobilità e al conseguente affidamento del nuovo appalto. Inoltre, la presenza di una condotta idrica nel sottosuolo ha richiesto un sopralluogo più approfondito da parte della Siam e l'interessamento di più uffici.

“L'ispezione – riferisce l'assessore Maura Fontana – ha escluso il danneggiamento dei sottoservizi. Ci scusiamo dei disagi causati, ma abbiamo decisodi non effettuare più interventi tampone, che risultano non risolutivi ed essere motivo di spreco di denaro, ma di procedere con le riparazioni solo dopo avere svolto i dovuti approfondimenti”.