Avola, avviato il servizio di assistenza domiciliare agli anziani

Avviato ad Avola il servizio di assistenza domiciliare agli anziani, parzialmente o totalmente non autosufficienti, nel rispetto delle misure anti contagio.

A darne comunicazione è il sindaco Luca Cannata.

Il servizio verrà reso sino al 30 giugno e “il costo - riferisce il primo cittadino - è a carico del fondo di riparto assegnato al nostro Comune, come previsto dalla rimodulazione a livello distrettuale dei fondi Pac anziani, con la compartecipazione del costo orario determinata in base all’Isee.