Siracusa, atti vandalici al Parco Robinson: Fdi "Maggiore sicurezza"

Sicurezza per il Parco Robinson di via Algeri e per la Scuola materna che si trova al suo interno.

La richiesta arriva dal Circolo Aretusa Fratelli d'Italia Siracusa a seguito dei continui atti vandalici.

"All'interno sono ancora presenti i resti dei giochi distrutti, mentre una parte della ringhiera è mancante - scrive il portavoce Paolo Cavallaro-

l'illuminazione è assente e rende l'intera area oggetto di facili scorribande.

Ribadiamo - aggiunge - il nostro totale disprezzo verso chi ha distrutto i giochi dei bambini e la targa in ricordo degli eroi di Nassiriya, militari dell'esercito italiano, carabinieri e civili caduti nell'adempimento del loro dovere".

Da qui la richiesta al sindaco Italia e alla sua giunta di "intervenire per esprimere solidarietà ai cittadini e per valorizzare il Parco, l'area circostante invasa dalle erbacce e tutto il quartiere in perenne stato di abbandono".

Ai cittadiniviene rivolto l'invito a "denunciare chi vive nell'illegalità perché questi fatti non restino impuniti e vinca sempre la legalità".