Melilli, 1,3 milioni per la riqualificazione della piazza di Villasmundo

Finanziato dalla giunta comunale di Melilli un progetto di riqualificazione per Villasmundo. Un impegno di 1,3 milioni di euro per lavori interesseranno piazza Risorgimento, via Regina Elena, via Campidoglio, parte di via Vittorio Emanuele, via Megara e il parcheggio annesso. “Gli interventi - spiega il sindaco, Giuseppe Carta - oltre a rinnovare il decoro della piazza e, più in generale, di tutta la parte centrale della cittadina, consentiranno una migliore fruibilità a beneficio non solo di residenti, turisti e cittadini, ma anche delle attività commerciali della zona”.