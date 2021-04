Augusta, demolizione auto: sequestro e denuncia per il titolare

Nella giornata di ieri, i Carabinieri di Augusta in collaborazione a personale dell’Arpa Sicilia e del Libero Consorzio, sono intervenuti in una ditta di demolizioni e trattamento materiali ferrosi in contrada Mortelletto. Il sopralluogo ha accertato che l’impresa aveva proceduto alla demolizione e compattazione di alcune autovetture senza aver prima diviso e smaltito in modo appropriato le varie componenti: motori, parti elettriche e accumulatori.

Da qui il sequestro penale delle auto che erano state compattate e la denuncia per il titolare della ditta.