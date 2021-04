Rosolini, emergenza covid: assicurati maggiori controlli

Attivati da ieri maggiori controlli dinamici a Rosolini sia con le forze dell'ordine che tramite la polizia municipale.

Questo l'impegno preso a seguito degli incontri con il Prefetto e il Commissario straordinario Cocco. A renderlo noto è la deputata regionale, Daniela Ternullo che non perde l'occasione per raccomanadre, a sua volta, alla cittadinanza al rispetto delle norme di sicurezza per evitare ulteriori contagi.

Nel pomeriggio in Comune sono stati ricevuti i rappresentanti delle attività lavorative: commercianti, artigiani, parrucchieri, estetiste, gioiellieri, ristoratori. La parlamentare di Fi, inoltre, ha ribadito quanto comunicato dall'assessore regionale all'economia, Gaetano Armao, su una boccata d’ossigeno per gli operatori commerciali messi in ginocchio dalla pandemia.