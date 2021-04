Lentini, contagi in aumento: varate misure più stringenti

Preoccupa l'aumento dei contagi a Lentini e il sindaco Saverio Bosco, d'accordo con l'Asp, vara misure più stringenti.

"Il virus cammina sulle nostre gambe - dice il primo cittadino - e ancora morde e fa male. Questo è il risultato di quanto fatto durante le festività pasquali e dobbiamo mettere un freno per evitare di finire in zona rossa. Nei prossimi giorni i contagi che riguardano interi nuclei familiari potrebbero svilupparsi in ambito scolastico."

Da qui una nuova stretta con due distinte ordinanze in vigore da oggi: la prima dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e gradoda oggi al 17 aprile per consentire una "sanificazione importante". La seconda dispone da oggi al 25 aprile la chiusura di Villa Gorgia, del campopscuola e del parco giochi di via Eschilo. Il mercato settimanale sarà aperto solo per gli operatori dei prodotti alimentari.

I dati, aggiornati a ieri, danno 108 positivi attuali.