Solarino e Rosolini, zona rossa prorogata fino al 22 aprile

Solarino e Rosolini restano in zona rossa. La proroga è stata firmata oggi dal presidente della Regione Musumeci su richiesta delle amministrazioni comunali e a seguito della relazione dell’Azienda sanitaria provinciale.

Il primo provvedimento era stato emesso il 4 aprile ed era in scadenza domani, ma evidentemente non è stato ancora sufficiente visto che i casi di positività al covid sono aumentate. A Solarino l'incidenza dei positivi dell’ultima settimana è peggiorata, passando da un tasso di 292/100.000 a 456/100.000.

A Rosolini a oggi i positivi sono 130.