Canicattini Bagni, Paola Cappè responsabile della Transizione Digitale del Comune

Paola Cappè, dirigente del Sesto Settore e direttrice della Biblioteca comunale di Canicattini Bagni, nominata dal sindaco, Marilena Miceli, responsabile della Transizione Digitale del Comune. Adesso sarà possibile completare la composizione dell’Ufficio della Transizione al Digitare con l’inserimento delle figure apicali del Comune e di ulteriore personale individuato allo scopo di ultimare il processo di digitalizzazione dell’Ente e dei servizi ai cittadini.

Tra i compiti dell’Ufficio della Transizione al Digitale anche lo sviluppo dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia del Comune, tra l’altro già iniziati con l’attivazione della fibra e del servi-zio Spc2 di sicurezza informatica dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture, anche in relazione al sistema pubblico di connettività, e la facilitazione dei pagamenti online col sistema PagoPa di tributi, concessioni e servizi richiesti al Comune, come quello relativo alla carta d'identità elettronica o alla mensa scolastica, già tutti attivi con App e sul sito istituzionale dell’Ente. Ed ancora, l’agevolazione per l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici, la diffusione dei sistemi di identità e domicilio digitale, posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale, mandato informatico, pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi informati-ci, telematici e di telecomunicazione al fine di garantirne la compatibilità con gli obiettivi di attua-zione dell’Agenda Digitale promossa dal Governo.

Nonché l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione al fine di migliorare la soddisfazione dell’utenza e la qualità dei servizi.