Lentini, furto di alcolici in un supermercato: in manette 42enne di Ragusa

Si appropria di liquori dagli scaffali di un supermercato di Lentini, viene arrestata con l'accusa di furto aggravato.

Si tratta di una donna, Arianna La Cognata ragusana di 42 anni, in atto sottoposta all’obbligo di dimora con permanenza in casa nelle ore notturne.

Ieri pomeriggio la donna, giunta a Lentini da Ragusa, è entrata in un supermercato che si trova all’ingresso del paese. La sua presenza non è passata inosservata ad altri clienti che hanno dato l’allarme e così poco dopo una pattuglia ha identificato la donna, che nel frattempo aveva passato la barriera antitaccheggio portando con sé, celate in alcune borse da viaggio, varie bottiglie di superalcolici di varie marche.

La refurtiva, del valore commerciale di circa 250 euro, euro è stata restituita al legittimo proprietario.

Per la donna sono stati disposti i domiciliari con richiesta alla Questura di applicazione del foglio di via obbligatorio e sanzione amministrativa per aver violato anche le norme antiCovid.