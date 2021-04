Siracusa, controlli straordinari: 13 sanzioni per violazione del coprifuoco

Ancora numerose le violazioni alle norme anticovid a Siracusa. Nel corso dei controlli effettuati dai Carabinieri altre tredici persone sono state sorprese a circolare negli orari del coprifuoco, senza giustificazione.

Sei persone sono state inoltre denunciate: un 62enne e un 32enne, entrambi con precedenti per reati contro il patrimonio, perché sorpresi mentre rubavano agrumi in un fondo agricolo di contrada “Pozzo Pantano”; una 79enne che aveva allacciata la sua attività commerciale alla rete pubblica di distribuzione di energia elettrica e 3 siracusani per detenzione di oggetti di genere vietato.

Complessivamente sono state 167 le persone controllate, fra le quali quattro segnalate alla competente Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti con contestuale sequestro di marijuana e hashish, e sanzioni per 4.000 euro per violazioni al Codice della Strada.