Siracusa, malore in auto in viale Paolo Orsi: muore una 62enne

Tragedia in viale Paolo Orsi a Siracusa questa mattina.

Una donna di 62 anni ha accusato un malore mentre viaggiava su un’auto.

Secondo quanto riferito il conducente ha fermato il mezzo e chiamato il 118: i sanitari hanno affettuato interventi di rianimazione sul posto, purtroppo senza esito. La donna, infatti, è deceduta.

Sul posto la Municipale e la Polizia di Stato per dirimere il traffico veicolare che, nel frattempo, era andato in tilt con lunghe code.