Augusta, violate norme covid: licenza sospesa e bar chiuso per 15 giorni

Licenza sospesa per 15 giorni e chiusura temporanea per un bar di Augusta, nei pressi di via Roma.

Il provvedimento del Questore di Siracusa è stato richiesto dal Commissariato a seguito di numerose violazioni riscontrate, a carico del titolare.

In particolare il gestore del locale avrebbe violato, a più riprese, le norme anti covid, e per aver somministrato bevande alcoliche a minori.

L’estate scorsa, inoltre, il locale è stato segnalato per aver diffuso, in orario non consentito, musica ad alto volume e per alcune risse tra clienti avvenute nelle vicinanze dell’esercizio commerciale.