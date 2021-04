Siracusa, via Algeri liberata dai maiali: intervento risolutivo delle Volanti e della Squadra Mobile

Via Algeri liberata dalla presenza dei maiali che per mesi hanno scorazzato per il quartiere della Mazzarrona, arrivando in ultimo ad occupare un'aiuola, dove la scorsa settimana la scrofa del gruppo dei sei maiali adulti , ha partorito 11 piccoli.

Nel pomeriggio di oggi, blitz delle Volanti e della Squadra Mobile di Siracusa, che hanno, non senza difficoltà, provveduto a caricare su un camion tutti gli animali, ponendoli sotto sequestro. Adesso la visita da parte del medico del servizio veterinario dell'Asp per accertare il loro stato di salute, e solo dopo, la liberazione in un'area adeguata e non urbana.