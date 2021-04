Ferla, varate misure anticovid: chiusi il parco, i campetti, le villette e il centro sportivo

Salgono a 16 i positivi al covid a Ferla con 48 guariti e il sindaco Michelangelo Giansiracusa mette in atto nuove misure anticovid per diminuire le occasioni di contatto sociale. E lo fa con un'ordinanza che entrerà in vigore domani e e lo resterà fino a lunedì 19 aprile.

Il provvedimento dispone la chiusura al pubblico dei campetti comunali di Via Montegrappa, limitatamente ai campi da gioco e ad esclusione della strada perimetrale, del parco Robinson e aree adiacenti (zona villetta via dei pini e villetta di via Garibaldi accanto eco stazione), della Villa Comunale, della Villetta Cappuccini, della Villetta Vallone, del centro sportivo di Via del Mercato.

Per i trasgressori scatteranno le previste sanzioni amministrative.