Augusta, 115mila euro per la manutenzione delle scuole comunali

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole di proprietà comunale ad Augusta.

Il progetto definitivo, redatto dal settore Lavori Pubblici per una spesa complessiva di 115mila euro.

"Con questo progetto - scrive il sindaco Giuseppe Di Mare - vogliamo far fronte alle provviste necessarie per gli interventi di manutenzione finalizzate anche al mantenimento dello stato di efficienza degli immobili di competenza comunale, nonché alla realizzazione di interventi puntuali ed urgenti per la sicurezza di alunni e personale scolastico".