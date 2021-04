Mancato pagamento delle utenze delle scuole superiori del Siracusano, intervento di Lagalla sulla ex Provincia

La vertenza aperta dalla Flc Cgil Siracusa sul mancato pagamento da parte del Libero Consorzio delle utenze di energia, acqua, telefono e riscaldamento delle scuole superiori della provincia ottiene l'appoggio dell'assessore regionale all'Istruzione, Roberto Lagalla.

A darne notizia è il segretario provinciale, Paolo Italia: "In una nota indirizzata al Commissario Straordinario del Libero Consorzio - riferisce - L'assessore invita a mettere in atto le iniziative risolutive di modo da garantire almeno l'erogazione dei servizi obbligatori".

L'ex Provincia con il Commissario Percolla, confermando oltre 2 milioni di debiti arretrati - fa sapere ancora Italia - avvierà un percorso di risoluzione di questo deficit finanziario, che sta generando anche decreti ingiuntivi rivolti direttamente alle scuole, attivando tre tavoli con i dirigenti, rispettivamente per la zona Sud, Centro e Nord, per effettuare con maggiore precisione, l'esatta ricognizione dei debiti suddivisi per annualità".