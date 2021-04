Cassibile, casi covid: chiude per 3 giorni il plesso scolastico di via Nazionale

Sospetti di ulteriori casi di positività da Covid tra gli alunni del plesso Falcone-Borsellino di via Nazionale.

Da qui la decisione della dirigente Agata Balsamo "per evitare situazioni confusionarie nella conduzione della didattica" di attivare la didattica a distanza oggi, domani martedì 13 e mercoledì 14 aprile, fino a nuove comunicazioni in accordo con il dipartimento di prevenzione.

Anche gli alunni che frequentano il plesso di via della Madonna, negli stessi giorni, faranno lezione a distanza per adeguare la dotazione delle classi per la didattica mista. Gli alunni del tempo prolungato faranno lezione a distanza fino alle 14,00.

Gli studentii del corso musicale che non sono soggetti a restrizioni sanitarie a livello personale o per contatto diretto, svolgendo lezioni individuali, continueranno con il loro orario in via della Madonna.