Rosolini, grido d'aiuto dei commercianti: Ternullo (Fi) "Non lasciamoli soli"

Operatori commerciali in ginocchio e assenza di controlli sul territorio.

Questa la situazione illustrata dal rappresentante di 30 titolari di attività commerciali di Rosolini alla deputata regionale di Fi, Daniela Ternullo. Martedì la parlamentare sarà ricevuta dal commissario del Comune, Cocco, e chiederà anche l'intervento del Prefetto perché sia disposto l'invio di mezzi e uomini per ilcontrollo del territorio.

La situazione è stata già illustrata anche all'assessore regionale all'economia, Gaetano Armao: "Questi operatori - aggiunge Ternullo - chiedono aiuto mediante un celere sostegno per far fronte alle spese di gestione - affitto, luce e spese accessorie. C'è chi ha abbassato definitivamente la saracinesca: per loro si chiede un sostegno per le famiglie ormai sul baratro”.