Lentini, non si ferma all'alt della Polizia: 23enne inseguito e denunciato

Non si ferma all'alt della polizia ad un posto di controllo a Lentini: ne scaturisce un inseguimento con manovre avventate e grave pericolo per gli altri automobilisti e per i pedoni. Alla fine il 23enne alla guida è stato raggiunto dagli agenti in Via Termini ed è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per aver violato numerosi articoli del codice della strada.

Probabilmente il 23enne pensava di non essere in regola con i documenti della vettura.