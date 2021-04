Siracusa, furto di arance in azienda agricola: due denunciati

Ladri in azione in un’azienda agricola sulla strada per Floridia. Ieri pomeriggio sono stati sorpresi da agenti delle Volanti a seguito di una segnalazione arrivata al numero unico di emergenza.

Un uomo di 61 anni ed una donna di 31, entrambi siracusani, sono stati denunciati per furto: i due sono stati trovati in un agrumeto da dove avevano raccolto diversi chilogrammi di arance, poi caricati sullla loro auto.