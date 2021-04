Siracusa, controlli in distilleria: titolare diffidato a correggere etichette

Controlli in alcune attività che producono bevande alcoliche e superalcoliche in provincia di Siracusa da parte dei Carabinieri del Reparto Agroalimentare di Messina, in collaborazione con il Comando Provinciale.

In una distilleria i militari dell'Arma hanno verificato che su circa 200 bottiglie di liquore in etichetta erano state riportate informazioni non corrette,riguiardanti l’origine siciliana degli aromi ed infusi utilizzati.

Il titolare è stato diffidato ad ottemperare alla rietichettatura corretta entro 30 giorni dal controllo. L’eventuale inosservanza, comporterà una sanzione da 3.000 a 24.000 euro