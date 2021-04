Vendicari osservata speciale: presidio a tempo pieno nell'Oasi

Presidio a tempo pieno nell'Oasi di Vandicari dopo l'incendio di mercoledì scorso.

A controllare la Riserva insieme Comune di Noto, Dipartimento servizi rurali e territorio, Corpo Forestale, volontari del Mai.

I volontari di Protezione Civile in assetto antincendio da ieri pomeriggio presidiano l’ingresso principlale e saranno presenti ogni giorno.

L’incendio, lo ricordiamo, di presunta natura dolosa, è scoppiato tra il Pantano Piccolo e il Pantano Grande di Vendicari, in piena Riserva Naturale, riducendo in cenere il canneto e danneggiando un'area abitata da uccelli migratori rari e da testuggini.