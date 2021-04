Augusta, pesce non tracciabile in un ristorante: sanzione di 1.500 euro

Sanzione di 1.500 euro e sequestro di 15 chili di pesce privo di tracciabilità in un ristorante della Borgata, ad Augusta.

L'intervento della Capitaneria di porto rientra nei controlli sulla regolarità della filiera del pescato.

Il prodotto ittico sequestrato, sottoposto a verifica da parte di personale del Servizio Veterinario dell'Asp, è stato in parte giudicato edibile e quindi donato ad un ente benefico, mentre la restante parte è stata avviata a smaltimento in quanto non giudicata idonea al consumo umano.