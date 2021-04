Siracusa, estate 2021: per il Comune stagione della ripartenza

L'estate 2021 sarà, nelle intenzioni del Comune, la stagione della ripartenza.

In programma una serie di mostre di Arte contemporanea tra il Ritiro e Palazzo Montalto, che saranno inaugurate il 26 maggio con una personale di Enzo Rovella.

Dal 3 al 5 giugno Nostos, Festival della letteratura di Viaggio che ospiterà i più importanti editori del Sud, onorando la Memoria di Franco Cassano e del suo Pensiero Meridiano e che culminerà con l’attribuzione del premio Custodi della Bellezza al grande regista Peter Stein che terrà una lectio magistralis sul Teatro aperta al pubblico, con la partecipazione di Maddalena Crippa.

In collaborazione con le guide turistiche partirà, per cittadini e viaggiatori, un piccolo tour culturale da Palazzo Montalto al Caravaggio in Piazza Santa Lucia che prevede anche l’utilizzazione della barca per andare da Ortigia alla Borgata.

Nel mese di luglio l'appuntamento con l’Ortigia Film Festival; tra la fine di luglio e agosto dovrebbero regolarmente tenersi il Premio Accolla, il Palio del Mare e le Feste Archimedee.

Ancora un rinvio, invece, per il concerto di Claudio Baglioni, posticipato all' estate 2022.

Torneranno le rassegne librarie e teatrali a Villa Reimann e nel cortile della sede storica del Gargallo, Estate a Villa Reimann e Conversazioni siracusane, dal 15 giugno al 15 settembre.

Settembre sarà anche il mese del Premio Arnaldo Lombardi e del Premio Vittorini che hanno già avviato i loro bandi rivolti alle migliori case editrici italiane.

La cerimonia di consegna si svolgerà sabato 4 settembre 2021, mentre a fine settembre l’Antico Mercato ospiterà un evento internazionale sulla fotografia artistica.

"In queste settimane - riferiscono il sindaco Italia e l'assessore alla Cultura, Granata - stiamo lavorando per aggiungere al programma una serie di altri eventi letterari, teatrali e musicali che interesseranno altri quartieri della città".