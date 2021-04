Augusta, migranti soccorsi in mare: fermati i 2 presunti scafisti

Sono ritenuti i presunti scafisti dell'imbarcazione con a bordo 30 clandestini iraniani e irakeni, soccorsa in mare, l'8 aprile scorso, dalla Guardia costiera e dalla Guardia di finanza e poi posti in quarantena sulla nave Allegra al porto di Augusta.

Si tratta di due cittadini turchi sottoposti a fermo per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina: Devrim Ugurlan di 49 anni, e Okay Uytum di 52 anni.