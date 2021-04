Siracusa, la Rete Civica della Salute tra volontariato negli hub e incontri con i sindaci

Si intensifica l'attività della Rete Civica della Salute in provincia di Siracusa.

Va avanti, dal lunedì al sabato, in accordo con l’Asp, l’impegno dei volontari della Rete nel supporto all’accoglienza e alla compilazione del consenso informativo negli Hub vaccinali. Al loro fianco è presente l’Associazione Nazionale dei Carabinieri.

Allo stesso tempo, la Rete Civica della Salute si sta presentando e prendendo contatti operativi in tutto il territorio con i sindaci del territorio provinciale. I referenti hanno già incontrato il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, e i primi cittadini di Lentini, Carlentini, Francofonte, Sortino, Buscemi, Cassaro, Ferla, Buccheri e Palazzolo Acreide.