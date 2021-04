Siracusa, viola ripetutamente i domiciliari: 59enne finisce in carcere

Viola ripetutamente i domiciliari e finisce in carcere: si tratta di Claudio Violante, 59 anni di Siracusa, arrestato nella notte tra il 22 e il 23 marzo scorso dai Carabinieri nell'ambito dell’operazione antidroga contro la piazza di spaccio del quartiere S. Lucia.

L'uomo è stato sorpreso fuori dalla propria abitazione anche solo per andare al bar o per passeggiare con il cane.

Da qui il provvedimento di aggravamento della misura cautelare emesso dall’Autorità Giudiziaria, che lo ha destinato al carcere.