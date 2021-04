Gela, oltre 500 furti alla mensa dell'ospedale: arresti e 36 indagati

La mensa dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela oggetto di oltre 500 furti in poco più di 2 mesi per un valore complessivo di circa 24.000 euro.

Sono 36 le persone indagate dalla Procura di Gela, nell'ambito dell'operazione "Magna Magna" che ha portato all'arresto in flagranza di due persone. Nelle loro auto è stata recuperata un'enorme quantità di alimenti e merce rubata.

L'indagine, condotta dai militari del Nucleo operativo del reparto territoriale di Gela, ha accertato che i responsabili dei furti sistematici sarebbero alcuni dipendenti della ditta incaricata della sanificazione e del supporto alle cucine, con la complicità di parte del personale ospedaliero. Sono state le telecamere collocate nei pressi della cucina a inchiodare i responsabili. Fra le persone coinvolte, oltre ai dipendenti della ditta e ai loro familiari, cuochi, operatori sanitari e perfino il cappellano dell'ospedale. In particolare, gli indagati in maniera sistematica trasportavano all'esterno dell'ospedale i generi alimentari nascosti all'interno di sacchi di plastica nera, facendoli così passare per rifiuti per non destare sospetti . Alcuni degli indagati sono stati ripresi anche mentre orinavano nella cucina dell'ospedale, tra le griglie per le canalette di raccolta acqua, all'interno di un frigo per la conservazione di frutta e verdura. Infine, attraverso raid vandalici, è stata fatta razza di bibite e merendine dai distributori automatici collocati nei reparti.

(ansa)