Campagna vaccinale: in arrivo 1350 medici in Sicilia, 158 destinati alla provincia di Siracusa

Sono 1350 i sanitari che arriveranno in Sicilia perpotenziare la campagna vaccinale anti-Covid. Di questi 158 saranno destinati all'area di Siracusa.

La nuova dotazione organica è stata messa a disposizione dalla Struttura commissariale nazionale, guidata dal generale Francesco Figliuolo, in vista dell'incremento della fornitura di vaccini e dopo la richiesta avanzata al commissario dal presidente della Regione Musumeci il 27 marzo scorso, in occasione della visita nell'Isola di Figliuolo.

"Ringrazio il commissario Figliuolo che, da uomo del fare, resosi conto personalmente delle capacità logistiche che abbiamo messo in campo - ha commentato il governatore - ha dato seguito alle nostre segnalazioni in pochi giorni. È proprio il fattore tempo a fare la differenza in questa partita difficile, in cui nessuno si sta risparmiando. Con questa nuova dotazione di personale potremo davvero imprimere un'accelerazione significativa".

I "nuovi" professionisti saranno impiegati in tutti gli hub e nei centri vaccinali già esistenti e anche in quelli (una ventina) che apriranno entro aprile.

Questa la suddivisione per le 9 province: a Palermo, Catania e Messina arriveranno rispettivamente 362, 333 e 172 unità. Saranno 158 i nuovi vaccinatori destinati all'area di Siracusa, 101 a Trapani, 76 a Caltanissetta, 54 ad Agrigento, 49 per i centri vaccinali di Enna e 45 per quelli della provincia di Ragusa.