Zona rossa revocata a Priolo e Buscemi, l'ordinanza di Musumeci

Revocata, con effetto immediato, la zona rossa per i Comuni di Priolo e Buscemi. Il presidente della Regione ha firmato la relativa ordinanza dopo la richiesta di ieri sera del sindaco di Priolo, Pippo Gianni e del sindaco di Buscemi, Rossella La Pira.

Un provvedimento che, ovviamente, fa tirare un sospiro di sollievo agli abitanti e agli amministratori dei 2 Comuni, ma che non vuol dire "liberi tutti".

"Sia a livello nazionale che regionale - scrive sui social il sindaco di Buscemi, Rossella La Pira - i contagi sono ancora alti e la nostra Regione rientra tra le zone arancioni. Vi invito, pertanto, ancora una volta al senso di responsabilità, che avete dimostrato sino ad oggi, e al rispetto delle regole previste per la zona di appartenenza".