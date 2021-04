Vaccini in farmacia, 66 adesioni in provincia di Siracusa

Sono 66 le farmacie della provincia di Siracusa nelle quali si potrà ricevere la somministrazione dei vaccini anticovid.

Sono 11.000 farmacie in tutto il territorio nazionale (10.479 associate a Federfarma più circa 600 farmacie comunali) con oltre 25 mila farmacisti che hanno seguito il corso di formazione erogato dall’Istituto superiore di Sanità. In Sicilia hanno aderito 796 farnacie.

Si stima che ognuna delle circa 11.000 farmacie che hanno aderito alla campagna vaccinale sarà in grado di somministrare, mediamente, tra i 15 e i 20 vaccini al giorno; così facendo il numero delle vaccinazioni quotidiane in Italia potrà passare passare dalle attuali 250.000 a circa 450.000.

Queste le adesioni registrate nelle 9 province siciliane: Agrigento, 62; Caltanissetta, 46; Catania, 161; Enna, 35; Messina, 121; Palermo, 227; Ragusa, 40; Siracusa, 66; Trapani, 38.