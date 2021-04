Augusta, tassa di soggiorno: incontro tra il sindaco Di Mare e gli albergatori di Confindustria

Collaborare ad una soluzione condivisa sulla istituzione e sull’utilizzo della tassa di soggiorno, senza penalizzare le strutture ricettive, molte ancora chiuse.

Questa la conclusione di un incontro che si è svolto ieri pomeriggio al Municipio di Augusta tra il sindaco Giuseppe Di Mare e i rappresentanti della sezione Turismo di Confindustria Siracusa, guidati dal Presidente Giancarlo Mignosa.

E' stata concordata con il sindaco l’introduzione di correttivi, soprattutto per quanto riguarda i tanti lavoratori della zona industriale che ogni anno soggiornano, anche per mesi, nelle strutture ricettive di Augusta.

Gli albergatori hanno proposto anche di stilare e condividere un Regolamento da sottoporre ad una apposita Consulta da istituire con gli operatori turistici, per finalizzare gli introiti della tassa di soggiorno ad interventi sulla città che abbiano ricadute legate alla promozione turistica.