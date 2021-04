Siracusa, lavoratori agricoli esclusi dal Decreto Sostegni: domani sit in sotto la prefettura

L'esclusione dei lavoratori agricoli dai ristori del Decreto Sostegni.

Da qui la mobilitazione nazionale del settore indetta dalle segreterie nazionali di Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil sotto le prefetture di tutta Italia.

A Siracusa l’appuntamento è fissato per le 9 con un gruppo di operai agricoli che si ritroveranno in Piazza Archimede.

“Al mancato riconoscimento di un sostegno - commentano i segretari generali di Fai, Flai e Uila territoriali, Sergio Cutrale, Domenico Bellinvia e Gianni Garfì - si aggiunge la preoccupazione dei sindacati per il paventato tentativo di modificare, semplificandola, I’attuale normativa sui voucher in agricoltura che ha garantito finora trasparenza e regolarità nell'uso di questo strumento.

I tre segretari hanno chiesto al Prefetto di essere ricevuti per esporre il malessere di una categoria che ad oggi non ha percepito alcun tipo di sostegno durante la pandemia.