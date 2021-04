Istituzione delle zone rosse, Cannata (Anci Sicilia): "Parametri da rivedere"

“I parametri dettati dal Governo nazionale per determinare l'istituzione di un Comune zona rossa vanno rivisti, sono assurdi e fuori dalla realtà". A dirlo è Luca Cannata vicepresidente vicario di Anci Sicilia e sindaco di Avola dopo essersi confrontato con gli altri sindaci: "Non è possibile - dichiara Cannata - vedere Buscemi chiudere per una sola famiglia positiva, o Cassaro rischiare per 2 o 3 tamponi molecolari positivi”.

Da qui la richiesta di rivedere i parametri "per non danneggiare ancor di più le attività economiche e commerciali dei comuni".

Cannata propone di considerare il rapporto di 2,5 ogni 1.000 abitanti (250 ogni 100 mila abitanti) riferito non ai singoli soggetti positivi, ma ai nuclei o cluster di contagio accertati su base comunale e non computando quei contatti che sono già destinatari di provvedimenti di isolamento obbligatorio che si sono positivizzati successivamente.