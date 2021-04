Solarino, in giro con 100 grammi di cocaina in auto: arrestato 57enne

In giro in zona rossa con 100 grammi di coica in auto. E' accaduto a Solarino dove i Carabinieri hanno arrestato Giuseppe Bongiorno, sortinese di 57 anni, con precedenti specifici.

L’uomo è incappato in un posto di controllo e, anziché fermarsi, ha tentato di darsi alla fuga. Durante l'inseguimento Bongiorno ha gettato dal finestrino una busta di cellophane, recuperata dai militari dell'Arrma: all'interno hanno trovato 10 involucri contenenti cocaina da circa 10 grammi ciascuno. Da qui l'arresto dell'uomo per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Per il 57enne sono stati disposti gli arresti domiciliari.