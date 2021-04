Siracusa, blitz antidroga alla Mazzarrona: sequestrate 150 dosi di marijuana e denaro contante. Un arresto

Nell’ambito del contrasto della vendita e del consumo di sostanze stupefacenti nelle cosiddette piazze dello spaccio siracusane, che da tempo sta impegnando gli uffici operativi della Questura aretusea, gli agenti della Squadra Mobile, con l’ausilio del Nucleo cinofili di Catania e della Polizia Scientifica, hanno arrestato Pugliara Federico, siracusano di 25 anni, già conosciuto alle forze di polizia, colto in flagranza del reato di detenzione ai fini dello spaccio di droga.

Gli investigatori della Squadra Mobile, nella mattinata di ieri, intervenivano in un condominio, sito nel quartiere della Mazzarrona, per un controllo.

Mentre alcuni poliziotti bussavano alla porta dell’appartamento di Pugliara, altri agenti, appostati all’esterno del palazzo e nelle immediate vicinanze, osservavano il giovane che, anziché andare ad aprire la porta, si affacciava dal retro dell’appartamento e lanciava un borsello ed alcune buste. Gli agenti, dopo aver recuperato il materiale ed effettuato una attenta perquisizione all’interno dell’immobile, rinvenivano e sequestravano 150 dosi di marijuana, per complessivi 240 grammi, 4750 euro in contanti, vario materiale per il confezionamento della droga e due bilancini di precisione.

Inoltre, gli agenti rimuovevano alcune telecamere ed un monitor che componevano un sistema di videosorveglianza posto a presidio dell’attività di spaccio.

Per il quantitativo di droga sequestrato, che se spacciato avrebbe fruttato al pusher 2500 euro, Pugliara Federico, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, è stato posto agli arresti domiciliari.