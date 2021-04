Siracusa, vertenza Bng: volantinaggio dei lavoratori in viale Scala Greca. Traffico in tilt

La protesta dei lavoratori Bng si sposta dalle portinerie di Eni Versalis a Siracusa, con un'azione di volantinaggio in viale Scala Greca sotto la sede di Confindustria.

La manifestazione è stata determinata dalle mancate risposte dopo il vertice in Prefettura: dopo gli spiragli e la possibilità ventilata dall'azienda di essere intenzionata a riassorbire i lavoratori licenziati in realtà nulla si è verificato e la protesta è riesplosa con il presidio di questa mattina. Non potendo rifare i blocchi in zona industriale a causa della zona rossa rossa in atto a Priolo, i lavoratori sono arrivati sotto la sede di Confindustria.

Da qui l'azione di volantinaggio per sensibilizzare la cittadinanza sul problema che coinvolge da tempo questo gruppo di lavoratori il cui posto di lavoro è a serio rischio.

Inutile dire che il traffico è andato in tilt con lunghe file di auto che hanno intasato l'arteria cittadina.