Priolo, calano i contagi: il sindaco Gianni chiede la revoca della zona rossa

Calano i contagi da covid a Priolo e il sindaco, Pippo Gianni, ha avanzato richiesta di revoca della zona rossa al Presidente della Regione, Nello Musumeci.

“I dati sui contagi appena ricevuti dall’Asp- fa sapere il primo cittadino - sono in calo e pertanto ho immediatamente chiesto al Governatore della Sicilia di revocare il provvedimento che istituiva la zona rossa per il nostro paese. Speriamo di avere notizie già oggi e speriamo soprattutto che i contagi non salgano più".

Da qui il primo cittadino rivolge un nuovo appello al senso di responsabilità rivolto alla cittadinanza.