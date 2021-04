Siracusa, cantiere in viale Teocrito: tecnici Siam al lavoro

Sono iniziate già da qualche giorno le operazioni di competenza della Siam in viale Teocrito. Si è infatti conclusa la parte di competenza di Italgas con l'eliminazione della condotta del gas che era stata rinvenuta sopra la “soletta” in cemento armato e che dovrà essere demolita e ricostruita da Siam spa.

Già negli anni ’80 il Comune di Siracusa aveva realizzato una “cameretta” completamente interrata in cemento armato scatolare per il pompaggio dei reflui cittadini confluenti nella parte più bassa di viale Teocrito sulla condotta a gravità di corso Gelone, che a sua volta conferisce all’impianto di depurazione consortile di contrada Canalicchio. L’impianto fognario in questione è stato oggetto negli anni successivi a una serie di manutenzioni straordinarie a causa della crescita urbanistica della città ma adesso l'intervento si rende necessario per via del degrado e dell'ammaloramento dovuto anche alle sollecitazioni causate dal traffico veicolare. Il tempo stimato per la conclusione dei lavori è di circa 2 mesi.