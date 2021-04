Siracusa, bus scoperti e noleggio monopattini: il Comune cerca operatori

Autobus turistici scoperti e uno di noleggio monopattini elettrici, due servizi per i quali il Comune di Siracusa cerca operatori interessati a seguito di due delibere di giunta approvate lo scorso 30 marzo.

Per quanto riguarda i bus scoperti, è stato deciso di rilasciare, dopo selezione con evidenza pubblica, due autorizzazioni, invece di una, e ciascuna per un minimo di due veicoli fino a un massimo di 3; le autorizzazioni quinquennali senza oneri per il Comune. I mezzi dovranno seguire itinerari prestabiliti e la tariffa per ciascun passeggero non dovrà superare i 20 euro al giorno con sconto del 50 per cento per gli under 12. Le offerte dovranno essere recapitate all'Ufficio protocollo del Comune, in piazza Duomo, entro 15 giorni dalla pubblicazione del bando e il servizio dovrà iniziare entro 30 giorni dall'affidamento. Nella valutazione delle offerte, a pesare maggiormente saranno le caratteristiche tecniche dei mezzi ai fini della sostenibilità ambientale.

Quella per i monopattini elettrici è una manifestazione di interesse per l'individuazione di due operatori ciascuno dei quali con una disponibilità di 250 veicoli. devono pervenire al settore Trasporti e diritto alla mobilità entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso e possono essere inviate anche per Pec. I mezzi devono essere elettrici, avere una potenza massima di 500 watt e devono essere dotati di limitatori di velocità per non superare i 6 chilometri orari nelle aree pedonali e i 25 lungo le strade della città. Inoltre dovranno montare apparecchiature Gps per la loro localizzazione. Compito del Comune sarà di individuare i punti di rilascio e di recupero dei veicoli, le aree di transito e di sosta e di predisporre la segnaletica.

“Vogliamo farci trovare pronti – affermano il sindaco, Francesco Italia e l'assessore ai Trasporti, Maura Fontana – in vista della ripresa dell'attività turistica ma, allo stesso tempo, pensando anche ai siracusani, incrementiamo l'offerta di mobilità sostenibile perché, col noleggio dei monopattini, diamo la possibilità spostarsi in maniera veloce e senza inquinare. In questo caso,trattandosi di una novità assoluta, si tratterà di una sperimentazione della durata di un anno nel corso del quale studieremo le soluzioni che meglio si integrano con la mobilità in generale”.