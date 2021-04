Centro per l'impiego di Pachino trasferito a Siracusa

Da oggi i residenti di Pachino e di Rosolini dovranno arrivare fino a Siracusa per usufruire dei servizi del Centro per l'impiego.

"Non è difficile comprendere i disagi in termini di logistica e mobilità per la popolazione - commenta la deputata regionale di Forza Italia, Daniela Ternullo - È per tale motivo che ho appena depositato un'Interrogazione urgente con risposta scritta, per chiedere il motivo di tale scelta e per trovare alternative. Non è pensabile che per richiedere servizi come la Naspi, il Reddito di cittadinanza, la carta Rei e tutti gli altri ammortizzatori sociali - aggiunge - si debbano intraprendere tra andata e ritorno, dei viaggi della speranza. Con il buon senso e la collaborazione, sono certa che dall’assessorato regionale del Lavoro - conclude - sapranno adottare una soluzione che non penalizzi nessuno, soprattutto gli utenti".