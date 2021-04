Bando assunzioni in Pubbliche amministrazioni, 29 in provincia di Siracusa

Assunzione di 2.800 figure tecniche nelle pubbliche amministrazioni del Sud, di queste 29 sono previste nei Comuni della provincia di Siracusa,11 nel capoluogo.

A darne notizia sono i parlamentari del M5S, Paolo Ficara, Pino Pisani, Filippo Scerra e Maria Marzana.

“Come illustrato nel bando - spiegano - vogliamo dotare gli enti pubblici del Mezzogiorno di quelle professionalità ora necessarie soprattutto nella gestione dei fondi strutturali del nuovo ciclo di Programmazione 2021-2027 e del Piano di Ripresa e Resilienza”.

Il bando ricerca personale non dirigenziale per una durata non superiore ai 36 mesi. “Nell’ultima legge di bilancio - specifica Ficara - abbiamo già previsto che il 50% di queste persone verrà stabilizzato attraverso concorso".