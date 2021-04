Siracusa, da domani via alla presentazione delle istanze per i Buoni spesa

Da domani, venerdì 9 aprile e fino a giorno 30, i nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno a causa dell’emergenza Covid potranno richiedere al Comune di Siracusa i buoni spesa finanziati con il “Fondo sociale europeo Sicilia 2020”. Le istanze potranno essere presentate esclusivamente sul portale https://siracusa.bonuspesa.it raggiungibile anche attraverso l’apposito link presente sul sito istituzionale del Comune.

I buoni spesa saranno spendibili presso gli esercizi commerciali convenzionati e serviranno all’acquisto di generi di prima necessità quali alimenti, prodotti farmaceutici, quelli per l’igiene personale e domestica, le bombole del gas, dispositivi di protezione individuale, pasti pronti.

A seconda della composizione del nucleo familiare varia anche il valore unitario di ciascun voucher: 300 euro per un nucleo composto da una sola persona; 400 euro per quello composto da due persone; 600 euro per un nucleo familiare di tre persone; 700 euro per un nucleo composto da quattro persone; e 800 euro per quello composto da cinque o più persone.

L’istanza, in modalità editabile, con allegato il documento di identità, completa di tutte le autodichiarazioni richieste, va firmata in maniera leggibile. Quelle incomplete o prive del documento di identità saranno considerate inammissibili. Non sono ammesse integrazioni.

Ai beneficiari verrà attribuito un Pin generato dalla Piattaforma digitale al quale corrisponderà il valore del “Buono Spesa”. La comunicazione dell’accoglimento dell’istanza, dell’accreditamento dei buoni spesa virtuali e del Pin dispositivo avverrà tramite sms al numero indicato nella istanza.

Per tutte le informazioni gli interessati possono rivolgersi, durante gli orari di ufficio, il settore Politiche Sociali al numero 0931/781300 o scrivere alla casella di posta elettronica solidarietaalimentare@comune.siracusa.it .