Nuovo hub vaccinale nel Siracusano: sarà allestito nella struttura tensostatica della Protezione Civile di Portopalo

Un nuovo piccolo centro vaccinale in provincia di Siracusa: sarà allestito all'interno della struttura tensostatica della Protezione Civile di Portopalo, in Contrada Cozzo Spadaro.

Questa la prima decisione per la provincia aretusea, venuta fuori dopo l'incontro che si è tenuto al PalaRegione di Catania tra il presidente Nello Musumeci e i direttori generali della Asp siciliane proprio per discutere dell'ampliamento degli hub vaccinali nell'Isola in vista dell'obiettivo di 50.000 vaccinazioni al giorno, concordate con il commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento del covid, il generale Francesco paolo Figliuolo.

La notizia è stata confermata dal dirigente del Dipartimento regionale della Protezione civile, Salvo Cocina.

Grande soddisfazione viene espressa dal sindaco di Portopalo, Gaetano Montoneri: "I ringraziamenti vanno all'ingegnere Cocina, all'architetto Bellassai, a tutto il Dipartimento di Protezione Civile, alla Dirigenza dell'Asp di Siracusa per la realizzazione di questa grandiosa iniziativa a tutela della salute delle comunità della zona sud orientale".