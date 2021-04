Rosolini, Ferderfiori al commissario del Comune: "Si tenga aperto il cimitero"

Unda lettera indirizzata il Gruppo Fioristi provinciale Federfiori-Confcommercio al commissario del Comune di Rosolini, Giovanni Cocco per chiedere di rivedere l'ordinanza del 6 aprile lasciando aperti i cimiteri.

"Sono per tutti luoghi di culto e non di assembramento - spiega il presidente Giuseppe Palazzolo - e si potrebbe aprire, garantendo un flusso di ingresso contingentato o controllato".

La richiesta avanzata a nome dei fioristi che operano in prossimità dei cimiteri e che hanno necessità ci continuare a lavorare.