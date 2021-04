Priolo, vertenza Bng: nessun effetto positivo dopo il vertice in Prefettura. I sindacati: "Pronti a tornare a manifestare"

Torna a salire la tensione sulla vertenza Bng dopo che il vertice avuto con la Prefettura il 2 aprile scorso non ha prodotto ad oggi alcun effetto positivo.

I sindacati degli edili di Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil, Salvo Carnevale, Gaetano La Braca, Alessandro Gionfriddo intervengono dichiarando di essere pronti a far ripartire la protesta: "Al termine della riunione di venerdì 2 aprile tenutasi in Prefettura - spiegano - le organizzazioni sindacali hanno consapevolmente scelto la strada del silenzio senza alcuna replica, di fronte alle rassicurazioni e in attesa che gli inviti e le sollecitazioni, effettuate dal Prefetto, si materializzassero. Notiamo, purtroppo ancora una scarsa velocità nel concretizzare gli ottimistici auspici emersi durante la riunione in Prefettura. Non permetteremo - intimano - che la vertenza perda la forza simbolica che ha acquisito nei giorni scorsi e per quello che rappresenta nello scenario industriale e occupazionale e non possiamo consentire che i lavoratori rimangano in questo limbo senza una soluzione. Aumenta la preoccupazione per il futuro occupazionale e diminuisce la pazienza. Siamo pronti - concludono - a manifestare sulle strade nelle prossime ore senza segnali concreti di attenzione volti a definire una volta per tutte la vertenza".