Siracusa-Gela, Ficara (M5S): "“Tanti annunci e sopralluoghi senza fatti”

Il vicepresidente della Commissione Trasporti della Camera, Paolo Ficara (M5S) torna a punzecchiare la Regione ed il Consorzio Autostrade Sicilianesul mancato completamento fino a questo momento del tratto da Rosolini a Ispica della Siracusa-Gela. “Ovviamente è sempre colpa di qualcun altro - dichiara - e non mi aspetto che sarà diverso questa volta. Spero sinceramente che il tratto fino ad Ispica venga presto inaugurato, anche perchè qualche mese fa non mancarono le critiche al governo nazionale e al viceministro Cancelleri circa la riapertura del viadotto Himera sulla Catania-Palermo.

All'assessore falcone, Ficara chiede lumi sul bando per i lavori di pavimentazione della tratta Noto-Rosolini: "Un anno fa era stato pubblicato il bando di gara per un importo di 11,4 milioni di euro. Nonostante le proroghe dovute alla pandemia, l'ultimo verbale di gara risale allo scorso ottobre e ad oggi non sono ancora stati aggiudicati i lavori, nonostante sia stata stilata una graduatoria. Riqualificare quel tratto di autostrada - conclude il parlamentare nazionale - è fondamentale prima di tutto per garantire la sicurezza dei cittadini anche in vista della stagione estiva”.