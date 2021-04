Siracusa, Confartigianato incontra l'assessore Burti su proroga all'ampliamento dehors e sconto tari

Proroga della presentazione delle richieste per ampliare i dehors fino al 30 giugno e sconto Tari applicato a tutti, senza bisogno di istanza da parte dei commercianti. Questi gli impegni presi dall'assessore allo Sviluppo economico del Comune di Siracusa, Cosimo Burti, nel corso di un incontro con Confartigianato Imprese Siracusa.

Per l'associazione datoriale c'erano il presidente, Daniele La Porta, il direttore provinciale, Vincenzo Caschetto e i rappresentanti di categoria, Paolo Grande e Gipi Marullo.

"L’Amministrazione comunale ha agito fin dall’inizio della pandemia sulla scorta dei vari Dpcm – ha precisato Burti - applicando tutte le possibili agevolazioni previste per i settori particolarmente penalizzati dalle chiusure tra le quali rientrano a pieno titolo le attività del comparto ristorazione".

Rigiardo poi il tema della viabilità regolamentata per l’ingresso in Ortigia, Burti ha invitato i rappresentanti di categoria ad avviare un confronto con lassessore al ramo per cercare soluzioni condivise.

Nel corso dell’incontro, inoltre, i dirigenti di Confartigianato Imprese Siracusa hanno consegnato all’assessore Burti, e per il suo tramite all’intera amministrazione, il documento elaborato insieme ad altre associazioni di categoria del comparto artigiano e presentato al Governo nazionale che contiene le proposte per una prossima riapertura “in sicurezza” delle attività di ristorazione e dell’organizzazione di eventi.