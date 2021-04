Siracusa, esenzione ticket per reddito: proroga al 30 giugno

E' stato ulteriormente prorogato il rinnovo dell'esenzione ticket per reddito. Ciò in ottemperanza al decreto regionale del 31 marzo scorso.

Il provvedimento riguarda le categorie E01, E02, E03 ed E04, rilasciati a seguito di autocertificazione, validi sino al 31 marzo 2020 e già prorogati al 30 giugno 2020 al 31 ottobre e al 31 marzo 2021 e che adesso sono prorogati fino al 30 giugno 2021, per coloro per i quali permangono le condizioni di status e reddito autocertificate.

Se le condizioni reddituali o di stato civile dovessero essersi modificate, il cittadino ha l'obbligo di non avvalersi dell’esenzione; un eventuale utilizzo improprio comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.